Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137

Преимущества:

Высокая эффективность кошения позволяет значительно уменьшить время работы;

Головка является автоматической, подача лески осуществляется без участия оператора в процессе работы;

Это происходит за счет центробежной силы при быстром вращении катушки;

Использование качественных материалов гарантирует длительный срок эксплуатации.

Триммерная головка мини TAP & GO Oregon Q111137 подходит для малых триммеров Homelite Oregon с диаметром лески менее 2.4 мм. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Применяется для срезания любых видов травы.