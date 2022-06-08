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Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
5.0
2
1 060 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
    Арт. О00000003080
    5.0
    2
    Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
    Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
    Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
    Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
      Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
      Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
      Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
      Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137

      Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003080
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		автоматический
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммерная головка мини TAP & GO Oregon Q111137 подходит для малых триммеров Homelite Oregon с диаметром лески менее 2.4 мм. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Применяется для срезания любых видов травы.

        Преимущества:

        • Высокая эффективность кошения позволяет значительно уменьшить время работы;
        • Головка является автоматической, подача лески осуществляется без участия оператора в процессе работы;
        • Это происходит за счет центробежной силы при быстром вращении катушки;
        • Использование качественных материалов гарантирует длительный срок эксплуатации.