Триммерная головка Oregon Tap & Go Q111137
Арт. О00000003080
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип аксессуара
|триммерная головка
|
Тип триммерной головки
|автоматический
- Триммерная головка мини TAP & GO Oregon Q111137 подходит для малых триммеров Homelite Oregon с диаметром лески менее 2.4 мм. Представляет собой катушку с леской, закрытую пластиковым корпусом. Применяется для срезания любых видов травы.
Преимущества:
- Высокая эффективность кошения позволяет значительно уменьшить время работы;
- Головка является автоматической, подача лески осуществляется без участия оператора в процессе работы;
- Это происходит за счет центробежной силы при быстром вращении катушки;
- Использование качественных материалов гарантирует длительный срок эксплуатации.