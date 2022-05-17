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Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
4.0
2
Найти аналог
Горелки газовые
    Ацетиленовая горелка Krass Г2С-Мини 2277578
    Арт. X1303070126
    4.0
    2
    Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
    Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
    Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
    Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
    Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
      Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
      Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
      Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
      Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578
      Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578

      Ацетиленовая горелка Krass Г2С-Мини 2277578

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1303070126
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.68
      Габариты, мм
      		270x90x70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ацетиленовая горелка KRASS Г2С-Мини 2277578 предназначена для ручной сварки, пайки, нагрева и другой обработки металлов толщиной от 0.5 до 9 мм. Вентили позволяют легко регулировать режим работы. Горелка изготовлена из высокопрочного материала, что гарантирует долгий срок службы

        Преимущества

        • Для профессионального использования
        • Диаметр универсального ниппеля - 6.3/9 мм
        • Российские стандарты наконечников
        • Металлическая ручка
        • Долгий срок службы ацетиленовой горелки KRASS Г2С-Мини 2277578
        • Тип - Г2С, маломощная