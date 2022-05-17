Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578

Ацетиленовая горелка Krass Г2С-Мини 2277578
Арт. X1303070126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.68
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Габариты, мм
|270x90x70
- Ацетиленовая горелка KRASS Г2С-Мини 2277578 предназначена для ручной сварки, пайки, нагрева и другой обработки металлов толщиной от 0.5 до 9 мм. Вентили позволяют легко регулировать режим работы. Горелка изготовлена из высокопрочного материала, что гарантирует долгий срок службы
Преимущества
- Для профессионального использования
- Диаметр универсального ниппеля - 6.3/9 мм
- Российские стандарты наконечников
- Металлическая ручка
- Долгий срок службы ацетиленовой горелки KRASS Г2С-Мини 2277578
- Тип - Г2С, маломощная