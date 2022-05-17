Ацетиленовая сварочная горелка Krass Г2С-Мини 2277578

Преимущества

Для профессионального использования

Диаметр универсального ниппеля - 6.3/9 мм

Российские стандарты наконечников

Металлическая ручка

Долгий срок службы ацетиленовой горелки KRASS Г2С-Мини 2277578

Тип - Г2С, маломощная

Ацетиленовая горелка KRASS Г2С-Мини 2277578 предназначена для ручной сварки, пайки, нагрева и другой обработки металлов толщиной от 0.5 до 9 мм. Вентили позволяют легко регулировать режим работы. Горелка изготовлена из высокопрочного материала, что гарантирует долгий срок службы