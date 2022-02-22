Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03/07М со шлейфом 4 м.

Не охлаждаемая, с раздельным токогазоподводом горелка Агни-03/07М предназначена для ручной сварки не плавящимся электродом малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности, а так же алюминия и его сплавов на переменном токе.



Преимущества