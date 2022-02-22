Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03/07М со шлейфом 4 м.
Арт. 71235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Температура эксплуатации,°C
|-10, 40
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Тип горелки
|26
Не охлаждаемая, с раздельным токогазоподводом горелка Агни-03/07М предназначена для ручной сварки не плавящимся электродом малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности, а так же алюминия и его сплавов на переменном токе.
Преимущества
- Горелка не имеет водяного охлаждения, поэтому ее применение особенно удобно, когда возникают трудности с использованием охлаждающей воды - на монтаже, на большой высоте, при отрицательных температурах, в условиях небольших производств и мастерских
- Конструкция горелки обеспечивает поворот головки в удобное для работы положение относительно продольной оси рукоятки на ±180° и на ±110°относительно поперечной оси
- Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током и краник для регулирования расхода защитного газа
- Подвод защитного газа (аргона) и сварочного тока осуществляется раздельно