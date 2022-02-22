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Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03/07М со шлейфом 4 м.
5.0
2
12 310 ₽
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03/07М со шлейфом 4 м.
    Арт. 71235
    5.0
    2
    Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03/07М со шлейфом 4 м.

      Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03/07М со шлейфом 4 м.

      12 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Температура эксплуатации,°C
      		-10, 40
      Тип горелки
      		26
      Все характеристики
      12 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Не охлаждаемая, с раздельным токогазоподводом горелка Агни-03/07М предназначена для ручной сварки не плавящимся электродом малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности, а так же алюминия и его сплавов на переменном токе. 

        Преимущества

        • Горелка не имеет водяного охлаждения, поэтому ее применение особенно удобно, когда возникают трудности с использованием охлаждающей воды - на монтаже, на большой высоте, при отрицательных температурах, в условиях небольших производств и мастерских
        • Конструкция горелки обеспечивает поворот головки в удобное для работы положение относительно продольной оси рукоятки на ±180° и на ±110°относительно поперечной оси 
        • Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током и краник для регулирования расхода защитного газа
        • Подвод защитного газа (аргона) и сварочного тока осуществляется раздельно