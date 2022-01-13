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Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03М со шлейфом
5.0
1
9 200 ₽
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03М со шлейфом
    Арт. 71280
    5.0
    1
    Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03М со шлейфом

      Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03М со шлейфом

      9 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Температура эксплуатации,°C
      		-10, 40
      Управление горелкой
      		вентильное, кнопочное
      Все характеристики
      9 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка АГНИ-03М предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей сплавов никеля меди титана на постоянном токе прямой полярности а также алюминиевых сплавов на перемен ном токе.

        Преимущества

        • Для горелки характерны высокое качество газовой защиты металла шва небольшая масса и повышенные токовые нагрузки
        • Горелки с газовым охлаждением предназначены в основном для сварки в монтажных условиях (для работы на высоте при отрицательных температурах)
        • Конструкция горелки позволяет поворачивать головку вокруг продольной оси рукоятки на угол ±180°, обеспечивает хорошую защиту рукоятки от перегрева