Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03М со шлейфом
Арт. 71280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Температура эксплуатации,°C
|-10, 40
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Управление горелкой
|вентильное, кнопочное
- Горелка АГНИ-03М предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей сплавов никеля меди титана на постоянном токе прямой полярности а также алюминиевых сплавов на перемен ном токе.
Преимущества
- Для горелки характерны высокое качество газовой защиты металла шва небольшая масса и повышенные токовые нагрузки
- Горелки с газовым охлаждением предназначены в основном для сварки в монтажных условиях (для работы на высоте при отрицательных температурах)
- Конструкция горелки позволяет поворачивать головку вокруг продольной оси рукоятки на угол ±180°, обеспечивает хорошую защиту рукоятки от перегрева