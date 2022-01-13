Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-03М со шлейфом

Преимущества

Для горелки характерны высокое качество газовой защиты металла шва небольшая масса и повышенные токовые нагрузки

Горелки с газовым охлаждением предназначены в основном для сварки в монтажных условиях (для работы на высоте при отрицательных температурах)

Конструкция горелки позволяет поворачивать головку вокруг продольной оси рукоятки на угол ±180°, обеспечивает хорошую защиту рукоятки от перегрева

Горелка АГНИ-03М предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей сплавов никеля меди титана на постоянном токе прямой полярности а также алюминиевых сплавов на перемен ном токе.