Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-17МУ

Преимущества

Конструкция горелки обеспечивает поворот головки относительно продольной оси рукоятки на угол ±180° и на угол ±110° относительно поперечной оси в удобное для работы положение и обеспечивает хорошую защиту рукоятки от перегрева

Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током

Горелка Агни-17МУ предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности, исполнение шлейфа с усиленной изоляции шлангов позволяет также сваривать алюминиевые сплавы на переменном токе с использованием осцилятора.