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Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-17МУ
5.0
1
15 240 ₽
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-17МУ
    Арт. 71244
    5.0
    1
    Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-17МУ

      Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-17МУ

      15 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71244
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Температура эксплуатации,°C
      		-10, 40
      Тип горелки
      		17
      Все характеристики
      15 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка Агни-17МУ предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности, исполнение шлейфа с усиленной изоляции шлангов позволяет также сваривать алюминиевые сплавы на переменном токе с использованием осцилятора.

        Преимущества

        • Конструкция горелки обеспечивает поворот головки относительно продольной оси рукоятки на угол ±180° и на угол ±110° относительно поперечной оси в удобное для работы положение и обеспечивает хорошую защиту рукоятки от перегрева
        • Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током