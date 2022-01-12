Горелка для аргонно-дуговой сварки Агни-17МУ
Арт. 71244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Температура эксплуатации,°C
|-10, 40
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Тип горелки
|17
- Горелка Агни-17МУ предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности, исполнение шлейфа с усиленной изоляции шлангов позволяет также сваривать алюминиевые сплавы на переменном токе с использованием осцилятора.
Преимущества
- Конструкция горелки обеспечивает поворот головки относительно продольной оси рукоятки на угол ±180° и на угол ±110° относительно поперечной оси в удобное для работы положение и обеспечивает хорошую защиту рукоятки от перегрева
- Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током