Горелка аргонно-дуговая АГНИ-25 шл.4м

Преимущества

Конструкция горелки обеспечивает поворот головки относительно продольной оси рукоятки на 180 в удобное для работы положение

Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током

Горелка может изготавливаться с присоединительными элементами окончания шлейфа под различные сварочные аппараты, по умолчанию горелка изготавливается для подключения к постам типа ПРС (с накидными гайками М14) диаметр электрода 3,0-6,0мм, водяное охлаждение, вставка типа ВМ300 (байонет), гайка накидная М14

Горелка Агни-25 предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности током силой до 500А, а так же для сварки алюминиевых сплавов на переменном токе силой до 400А. Горелка имеет водяное охлаждение и предназначена для работы в климатических условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150.