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Горелка аргонно-дуговая АГНИ-25 шл.4м
5.0
1
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Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка аргонно-дуговая АГНИ-25 шл.4м
    Арт. 712145
    5.0
    1

      Горелка аргонно-дуговая АГНИ-25 шл.4м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 712145
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Тип сварки/резки
      		TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка Агни-25 предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности током силой до 500А, а так же для сварки алюминиевых сплавов на переменном токе силой до 400А. Горелка имеет водяное охлаждение и предназначена для работы в климатических условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150.

        Преимущества

        • Конструкция горелки обеспечивает поворот головки относительно продольной оси рукоятки на 180 в удобное для работы положение
        • Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током
        • Горелка может изготавливаться с присоединительными элементами окончания шлейфа под различные сварочные аппараты, по умолчанию горелка изготавливается для подключения к постам типа ПРС (с накидными гайками М14) диаметр электрода 3,0-6,0мм, водяное охлаждение, вставка типа ВМ300 (байонет), гайка накидная М14