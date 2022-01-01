Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
Арт. О00000026113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.5
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Габариты, мм
|270x80x75
- Горелка ацетиленовая Г-2А-02 № 2-3 КЕДР 8012034 предназначается для ручной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. Рабочий газ - ацетилен.
Преимущества
- Укомплектована сменными цельнотянутыми наконечниками и не содержит мундштука и смесительного устройства.
- Г-образная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах