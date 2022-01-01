Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034

Преимущества

Укомплектована сменными цельнотянутыми наконечниками и не содержит мундштука и смесительного устройства.

Г-образная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах

Горелка ацетиленовая Г-2А-02 № 2-3 КЕДР 8012034 предназначается для ручной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. Рабочий газ - ацетилен.