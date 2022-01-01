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Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
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Горелки газовые
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
    Арт. О00000026113
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034

      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А-02 Малютка 8012034

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026113

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.5
      Габариты, мм
      		270x80x75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка ацетиленовая Г-2А-02 № 2-3 КЕДР 8012034 предназначается для ручной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. Рабочий газ - ацетилен.

        Преимущества

        • Укомплектована сменными цельнотянутыми наконечниками и не содержит мундштука и смесительного устройства.
        • Г-образная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах