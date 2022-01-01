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Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
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Горелки газовые
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
    Арт. О00000026112
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
    Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035
      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035

      Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026112

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.5
      Габариты, мм
      		275x70x85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ацетиленовая горелка КЕДР Г-2А № 2-3 8012035 применяется для ручной сварки, пайки, а также нагрева заготовок из металлов. Устройство состоит из рукоятки с вентилями ацетилена и кислорода, штуцеров с гайками, а также смесительного устройства и наконечников.

        Преимущества

        • Ацетиленовая горелка КЕДР Г-2А № 2-3 8012035 отличается долгим сроком службы
        • Сменные наконечники цельнотянутые и не содержат мундштука и смесительного устройства
        • Обе полости разъема смесительного устройства и рукоятки герметизируются резиновыми уплотнительными кольцами
        • На торцевой поверхности рукоятки и смесительного устройства выполнены шлицы, что позволяет заменять наконечники без применения инструмента, а накидную гайку можно зажимать от руки