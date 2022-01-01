Горелка ацетиленовая Кедр Г-2А Малютка № 2-3 8012035

Преимущества

Ацетиленовая горелка КЕДР Г-2А № 2-3 8012035 отличается долгим сроком службы

Сменные наконечники цельнотянутые и не содержат мундштука и смесительного устройства

Обе полости разъема смесительного устройства и рукоятки герметизируются резиновыми уплотнительными кольцами

На торцевой поверхности рукоятки и смесительного устройства выполнены шлицы, что позволяет заменять наконечники без применения инструмента, а накидную гайку можно зажимать от руки

Ацетиленовая горелка КЕДР Г-2А № 2-3 8012035 применяется для ручной сварки, пайки, а также нагрева заготовок из металлов. Устройство состоит из рукоятки с вентилями ацетилена и кислорода, штуцеров с гайками, а также смесительного устройства и наконечников.