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Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1Б, 480 мм
5.0
2
2 600 ₽
Кровельные горелки
    Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1Б, 480 мм
    Арт. 712166
    5.0
    2
    Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1Б, 480 мм

      Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1Б, 480 мм

      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 712166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		480x170x50
      Применение
      		нагрев, сушка, обжиг
      Все характеристики
      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1Б, 480 мм -  предназначена для нагрева изделий и заготовок из чёрных и цветных металлов до 500°С, для оплавления рулонных наплавочных материалов при гидроизоляционных работах, сушки литейных форм, обжига старой краски и других целей, в которых используется горючий газ и всасываемый из атмосферы воздух.