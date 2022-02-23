Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1Б, 480 мм - предназначена для нагрева изделий и заготовок из чёрных и цветных металлов до 500°С, для оплавления рулонных наплавочных материалов при гидроизоляционных работах, сушки литейных форм, обжига старой краски и других целей, в которых используется горючий газ и всасываемый из атмосферы воздух.