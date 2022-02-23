Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм
Арт. 712165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|900x170x50
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Применение
|нагрев, сушка, обжиг
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- Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм - предназначена для нагрева изделий и заготовок из чёрных и цветных металлов до 500°С, для оплавления рулонных наплавочных материалов при гидроизоляционных работах, сушки литейных форм, обжига старой краски и других целей, в которых используется горючий газ и всасываемый из атмосферы воздух
Преимущества
- Стабильность горения пламени
- Удлиненная конструкция - для проведения работ в труднодоступных местах.
- Климатическое исполнение