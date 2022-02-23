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Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм
5.0
2
2 350 ₽
2 930 ₽
Кровельные горелки
    Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм
    Арт. 712165
    5.0
    2
    Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм
    Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм
    Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм
      Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм
      Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм
      Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм

      Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм

      • -580 ₽
      2 350 ₽
      2 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 712165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		900x170x50
      Применение
      		нагрев, сушка, обжиг
      Все характеристики
      • -580 ₽
      2 350 ₽
      2 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка газовоздушная БАМЗ ГВМ-1 с вентилем, 900 мм - предназначена для нагрева изделий и заготовок из чёрных и цветных металлов до 500°С, для оплавления рулонных наплавочных материалов при гидроизоляционных работах, сушки литейных форм, обжига старой краски и других целей, в которых используется горючий газ и всасываемый из атмосферы воздух

        Преимущества

        • Стабильность горения пламени
        • Удлиненная конструкция - для проведения работ в труднодоступных местах.
        • Климатическое исполнение