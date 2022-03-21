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Ацетиленовая газовая горелка Донмет 251 Г3 (3, 4, 5)
5.0
2
Найти аналог
Горелки газовые
    Ацетиленовая газовая горелка Донмет 251 Г3 (3, 4, 5)
    Арт. 71265
    5.0
    2
    Ацетиленовая газовая горелка Донмет 251 Г3 (3, 4, 5)

      Ацетиленовая газовая горелка Донмет 251 Г3 (3, 4, 5)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71265
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.41
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ацетиленовая горелка с наконечниками 3, 4 и 5 Донмет Г3 251 9/9 СВ000006043 представляет собой сварочное оборудование для бытовой сферы. Модель не требует от пользователя специальных навыков и обеспечивает качественную сварку, пайку и нагревание металлических труб и прочих элементов конструкции. Вентильная система обеспечивает надежное перекрывание газовых каналов, что помогает избежать утечки. Для подключения к баллонам используется выходное соединение М16х1.5

        Преимущества

        • Длина - 400 мм
        • Ниппель диаметром 9/9 мм
        • Качественная сборка
        • Инжекторный тип горелки
        • Экономичный расход ацетилена
        • Безопасная эксплуатация