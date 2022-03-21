Ацетиленовая газовая горелка Донмет 251 Г3 (3, 4, 5)
Арт. 71265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.41
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Класс товара
|профессиональный
- Ацетиленовая горелка с наконечниками 3, 4 и 5 Донмет Г3 251 9/9 СВ000006043 представляет собой сварочное оборудование для бытовой сферы. Модель не требует от пользователя специальных навыков и обеспечивает качественную сварку, пайку и нагревание металлических труб и прочих элементов конструкции. Вентильная система обеспечивает надежное перекрывание газовых каналов, что помогает избежать утечки. Для подключения к баллонам используется выходное соединение М16х1.5
Преимущества
- Длина - 400 мм
- Ниппель диаметром 9/9 мм
- Качественная сборка
- Инжекторный тип горелки
- Экономичный расход ацетилена
- Безопасная эксплуатация