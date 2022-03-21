Ацетиленовая газовая горелка Донмет 251 Г3 (3, 4, 5)

Преимущества

Длина - 400 мм

Ниппель диаметром 9/9 мм

Качественная сборка

Инжекторный тип горелки

Экономичный расход ацетилена

Безопасная эксплуатация

Ацетиленовая горелка с наконечниками 3, 4 и 5 Донмет Г3 251 9/9 СВ000006043 представляет собой сварочное оборудование для бытовой сферы. Модель не требует от пользователя специальных навыков и обеспечивает качественную сварку, пайку и нагревание металлических труб и прочих элементов конструкции. Вентильная система обеспечивает надежное перекрывание газовых каналов, что помогает избежать утечки. Для подключения к баллонам используется выходное соединение М16х1.5