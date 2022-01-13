Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9

Ацетиленовая горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9
Арт. 71249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.41
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Класс товара
|профессиональный
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- Ацетиленовая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет Г2 225 9/9 СВ000000030 удобно лежит в руке при работе. Устройство применяется в сфере монтажа различных металлоконструкций - например, систем водоснабжения. Небольшой вес облегчает эксплуатацию горелки. Модель успешно совмещается с наконечниками разных габаритов - от №0 до №4. Для нагревания, пайки и сварки заготовок используется горючая смесь кислорода и ацетилена
Преимущества
- Модель инжекторного типа
- Сварка деталей толщиной от 1 мм до 7 мм
- Вентильная конструкция
- Безопасность в работе
- Длина горелки - 400 мм
- Ниппель диаметром 9/9 мм
- Выходное соединение - М16х1.5
- Максимальная скорость сварки - 200 мм/м