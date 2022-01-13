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Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9
5.0
1
2 880 ₽
Горелки газовые
    Ацетиленовая горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9
    Арт. 71249
    5.0
    1
    Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9

      Ацетиленовая горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9

      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71249
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.41
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ацетиленовая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет Г2 225 9/9 СВ000000030 удобно лежит в руке при работе. Устройство применяется в сфере монтажа различных металлоконструкций - например, систем водоснабжения. Небольшой вес облегчает эксплуатацию горелки. Модель успешно совмещается с наконечниками разных габаритов - от №0 до №4. Для нагревания, пайки и сварки заготовок используется горючая смесь кислорода и ацетилена

        Преимущества

        • Модель инжекторного типа
        • Сварка деталей толщиной от 1 мм до 7 мм
        • Вентильная конструкция
        • Безопасность в работе
        • Длина горелки - 400 мм
        • Ниппель диаметром 9/9 мм
        • Выходное соединение - М16х1.5
        • Максимальная скорость сварки - 200 мм/м