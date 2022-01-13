Ацетиленовая газовая сварочная горелка Донмет Г2 225 (2,3) 9/9

Преимущества

Модель инжекторного типа

Сварка деталей толщиной от 1 мм до 7 мм

Вентильная конструкция

Безопасность в работе

Длина горелки - 400 мм

Ниппель диаметром 9/9 мм

Выходное соединение - М16х1.5

Максимальная скорость сварки - 200 мм/м

Ацетиленовая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет Г2 225 9/9 СВ000000030 удобно лежит в руке при работе. Устройство применяется в сфере монтажа различных металлоконструкций - например, систем водоснабжения. Небольшой вес облегчает эксплуатацию горелки. Модель успешно совмещается с наконечниками разных габаритов - от №0 до №4. Для нагревания, пайки и сварки заготовок используется горючая смесь кислорода и ацетилена