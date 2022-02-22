Преимущества

Малый вес, удобство и надежность

Безопасность эксплуатации

Высокий КПД использования газов, благодаря высокому качеству смешения горючего газа и воздуха

Рукоять модели изготавливается из дерева, что препятствует ее быстрому нагреванию и обеспечивает комфорт в эксплуатации



Благодаря длинной трубке - оператор работает без лишних наклонов



Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231У, ф 9, 870 мм, с наконечником №4 - является вентильной инжекторной горелкой с оптимальными техническими характеристиками. Это позволяет применять данную газовую горелку при проведении разогревающих операций на черных и цветных металлах. Также газовая горелка пропановая ГВ-231 У используется для сушки строительных материалов и расплавления битумных материалов. Расход пропана при работе относительно невысокий. Малая масса и оптимальные габаритные размеры этой газовой горелки позволяют использовать её в различных производственных условиях. Эффективно применяется в строительной сфере для выполнения кровельных работ.