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Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231У, ф 9, 870 мм, с наконечником №4
5.0
2
Найти аналог
Кровельные горелки
    Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231У, ф 9, 870 мм, с наконечником №4
    Арт. 71279
    5.0
    2
    Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231У, ф 9, 870 мм, с наконечником №4

      Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231У, ф 9, 870 мм, с наконечником №4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		880х80х60
      Применение
      		нагрев, сушка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231У, ф 9, 870 мм, с наконечником №4 - является вентильной инжекторной горелкой с оптимальными техническими характеристиками. Это позволяет применять данную газовую горелку при проведении разогревающих операций на черных и цветных металлах. Также газовая горелка пропановая ГВ-231 У используется для сушки строительных материалов и расплавления битумных материалов. Расход пропана при работе относительно невысокий. Малая масса и оптимальные габаритные размеры этой газовой горелки позволяют использовать её в различных производственных условиях. Эффективно применяется в строительной сфере для выполнения кровельных работ.

        Преимущества

        • Малый вес, удобство и надежность
        • Безопасность эксплуатации
        • Высокий КПД использования газов, благодаря высокому качеству смешения горючего газа и воздуха
        • Рукоять модели изготавливается из дерева, что препятствует ее быстрому нагреванию и обеспечивает комфорт в эксплуатации
        • Благодаря длинной трубке - оператор работает без лишних наклонов