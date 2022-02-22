Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231У, ф 9, 870 мм, с наконечником №4
Арт. 71279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|880х80х60
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Применение
|нагрев, сушка
- Горелка газовоздушная Донмет ГВ 231У, ф 9, 870 мм, с наконечником №4 - является вентильной инжекторной горелкой с оптимальными техническими характеристиками. Это позволяет применять данную газовую горелку при проведении разогревающих операций на черных и цветных металлах. Также газовая горелка пропановая ГВ-231 У используется для сушки строительных материалов и расплавления битумных материалов. Расход пропана при работе относительно невысокий. Малая масса и оптимальные габаритные размеры этой газовой горелки позволяют использовать её в различных производственных условиях. Эффективно применяется в строительной сфере для выполнения кровельных работ.
Преимущества
- Малый вес, удобство и надежность
- Безопасность эксплуатации
- Высокий КПД использования газов, благодаря высокому качеству смешения горючего газа и воздуха
- Рукоять модели изготавливается из дерева, что препятствует ее быстрому нагреванию и обеспечивает комфорт в эксплуатации
- Благодаря длинной трубке - оператор работает без лишних наклонов