Пропановая горелка Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 (с наконечниками 2 и 3)

Преимущества

Удобная вентильная конструкция

Безопасная эксплуатация

Небольшой вес

Входное соединение - М16х1.5 мм

Смешение газа - инжекторное

Работа с техническим кислородом и пропаном

Пропановая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 представляет собой газосварочное оборудование для работы с черными и цветными металлами. Конструкция модели позволяет использовать наконечники под номерами от 0 до 5, что дает возможность сваривать заготовки толщиной до 8 мм (от 1 до 4 мм при использовании комплектующих наконечников №2 и №3). Функциональный инструмент также применяется для пайки и нагревания деталей. Длина устройства составляет 400 мм