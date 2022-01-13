Пропановая горелка Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 (с наконечниками 2 и 3)
Арт. 71205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.42
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Габариты, мм
|400х100х60
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- Пропановая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 представляет собой газосварочное оборудование для работы с черными и цветными металлами. Конструкция модели позволяет использовать наконечники под номерами от 0 до 5, что дает возможность сваривать заготовки толщиной до 8 мм (от 1 до 4 мм при использовании комплектующих наконечников №2 и №3). Функциональный инструмент также применяется для пайки и нагревания деталей. Длина устройства составляет 400 мм
Преимущества
- Удобная вентильная конструкция
- Безопасная эксплуатация
- Небольшой вес
- Входное соединение - М16х1.5 мм
- Смешение газа - инжекторное
- Работа с техническим кислородом и пропаном