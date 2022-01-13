Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пропановая горелка Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 (с наконечниками 2 и 3)
5.0
1
2 565 ₽
Горелки газовые
    Пропановая горелка Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 (с наконечниками 2 и 3)
    Арт. 71205
    5.0
    1
    Пропановая горелка Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 (с наконечниками 2 и 3)

      Пропановая горелка Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 (с наконечниками 2 и 3)

      2 565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71205
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.42
      Габариты, мм
      		400х100х60
      Все характеристики
      2 565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5
      1 401 ₽
      1 910 ₽
      5.0
      Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5
      • -509 ₽
      Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)
      80 ₽
      5.0
      Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)
      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
      310 ₽
      5.0
      Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
      Хомуты металлические Сибртех 47648 элемент крепления с формой ключа 10-16 мм, 2 шт.
      55 ₽
      Хомуты металлические Сибртех 47648 элемент крепления с формой ключа 10-16 мм, 2 шт.
      Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
      65 ₽
      5.0
      Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
      Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001711, 0.8 мм, 5 кг
      1 845 ₽
      4.5
      Сварочная проволока Deka ER70S-6 СТ000001711, 0.8 мм, 5 кг
      Прокладка фторопластовая ПТК (001.050.609) к БКО
      15 ₽
      5.0
      Прокладка фторопластовая ПТК (001.050.609) к БКО
      Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235
      3 600 ₽
      5.0
      Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235
      Газовый баллон углекислотный 10 л.
      5 250 ₽
      4.7
      Газовый баллон углекислотный 10 л.
      Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
      420 ₽
      5.0
      Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
      Свеча зажигания DDE LR7YC
      220 ₽
      Свеча зажигания DDE LR7YC
      Хомут червячный 12-22/9 W1
      18 ₽
      Хомут червячный 12-22/9 W1
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пропановая горелка с наконечниками 2 и 3 Донмет ГЗУ 247 9/9 СВ000000032 представляет собой газосварочное оборудование для работы с черными и цветными металлами. Конструкция модели позволяет использовать наконечники под номерами от 0 до 5, что дает возможность сваривать заготовки толщиной до 8 мм (от 1 до 4 мм при использовании комплектующих наконечников №2 и №3). Функциональный инструмент также применяется для пайки и нагревания деталей. Длина устройства составляет 400 мм

        Преимущества

        • Удобная вентильная конструкция
        • Безопасная эксплуатация
        • Небольшой вес
        • Входное соединение - М16х1.5 мм
        • Смешение газа - инжекторное
        • Работа с техническим кислородом и пропаном