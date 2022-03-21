Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая сварочная горелка Донмет ГВП-229
5.0
1
2 575 ₽
Горелки газовые
    Пропановая горелка Донмет ГВП-229
    Арт. 71262
    5.0
    1
    Газовая сварочная горелка Донмет ГВП-229

      Пропановая горелка Донмет ГВП-229

      2 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71262
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.35
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      2 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Редуктор пропановый ПТК БПО-5-5
      1 880 ₽
      5.0
      Редуктор пропановый ПТК БПО-5-5
      Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
      60 ₽
      Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
      Лопата снеговая матовая в сборе с оцинк. планкой, дерев. черенок "Метелица" 430х440 мм 00-00001750
      170 ₽
      5.0
      Лопата снеговая матовая в сборе с оцинк. планкой, дерев. черенок "Метелица" 430х440 мм 00-00001750
      Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
      19 ₽
      5.0
      Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
      Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.
      160 ₽
      Баллон газовый одноразовый 4947, сжиженный газ, 220 гр.
      Муфта Altstream латунная 3/4*1 (в уп. 24 шт) 003020204
      220 ₽
      5.0
      Муфта Altstream латунная 3/4*1 (в уп. 24 шт) 003020204
      Переходник Altstream 003080101 (ВР-НР, 1/4"-1/2", 250 шт.)
      50 ₽
      4.7
      Переходник Altstream 003080101 (ВР-НР, 1/4"-1/2", 250 шт.)
      Газовый баллон пропановый 27 л.
      4 108 ₽
      4 670 ₽
      5.0
      Газовый баллон пропановый 27 л.
      • -562 ₽
      Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
      420 ₽
      5.0
      Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
      Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)
      50 ₽
      5.0
      Кислородный рукав ГОСТ 9356-75 (6,3 мм, 40 м)
      Хомут червячный 10-16/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 10-16/9 W1
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      400 ₽
      4.0
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-75 6381 (без резьбы)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовоздушная горелка Донмет ГВП 229 ф 6 СВ000005159 предназначена для тепловой обработки пластиковых и металлических конструкций - сварки, пайки, плавления и нагрева. Горючая смесь из пропана и воздуха позволяет эффективно работать с разнообразными припоями, температура плавления которых не превышает 700 градусов. Вентильная конструкция отличается простотой применения и не вызывает затруднений у пользователя

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Выходное соединение - М12х1.25
        • Длина устройства - 230 мм
        • Инжекторное смешение газов
        • Евродизайн
        • Образование факела заданной формы
        • Материал рукояти - алюминий