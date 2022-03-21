Газовая сварочная горелка Донмет ГВП-229

Преимущества

Небольшой вес

Выходное соединение - М12х1.25

Длина устройства - 230 мм

Инжекторное смешение газов

Евродизайн

Образование факела заданной формы

Материал рукояти - алюминий

Газовоздушная горелка Донмет ГВП 229 ф 6 СВ000005159 предназначена для тепловой обработки пластиковых и металлических конструкций - сварки, пайки, плавления и нагрева. Горючая смесь из пропана и воздуха позволяет эффективно работать с разнообразными припоями, температура плавления которых не превышает 700 градусов. Вентильная конструкция отличается простотой применения и не вызывает затруднений у пользователя