Газовая сварочная горелка Донмет ГВП-229

Пропановая горелка Донмет ГВП-229
Арт. 71262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.35
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Класс товара
|профессиональный
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- Газовоздушная горелка Донмет ГВП 229 ф 6 СВ000005159 предназначена для тепловой обработки пластиковых и металлических конструкций - сварки, пайки, плавления и нагрева. Горючая смесь из пропана и воздуха позволяет эффективно работать с разнообразными припоями, температура плавления которых не превышает 700 градусов. Вентильная конструкция отличается простотой применения и не вызывает затруднений у пользователя
Преимущества
- Небольшой вес
- Выходное соединение - М12х1.25
- Длина устройства - 230 мм
- Инжекторное смешение газов
- Евродизайн
- Образование факела заданной формы
- Материал рукояти - алюминий