Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Горелка ESW SB 511-4,00 м
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка ESW SB 511-4,00 м
    Арт. X4330141
    Горелка ESW SB 511-4,00 м

      Горелка ESW SB 511-4,00 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4330141

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Макс. диаметр, мм
      		1.6
      Длина, м
      		4
      Мин. диаметр, мм
      		1
      Макс. ток, А
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Горелка 511-ESW 134P441530 TBI используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Горелка имеет евро разъем для подключения к сварочному источнику. Конструкция горелки предусматривает водяное охлаждение, благодаря чему достигается максимальная продолжительность работы. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.