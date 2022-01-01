Горелка ESW SB 511-4,00 м
Арт. X4330141
Характеристики
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Производитель
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Макс. диаметр, мм
|1.6
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Длина, м
|4
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Мин. диаметр, мм
|1
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Макс. ток, А
|500
Описание
Горелка 511-ESW 134P441530 TBI используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Горелка имеет евро разъем для подключения к сварочному источнику. Конструкция горелки предусматривает водяное охлаждение, благодаря чему достигается максимальная продолжительность работы. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.