Горелка FB 360 3m, сварочный ток 340А

Горелка FB 360 3m
Арт. fubag_388
Характеристики
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Производитель
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Макс. диаметр, мм
|1.2
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Длина, м
|3
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Мин. диаметр, мм
|0.8
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Тип разъема
|евроразъем
Подробное описание товара:
Сварочная горелка MIG/MAG FUBAG FB 360 соответствует евростандарту, имеет современную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Конструктив продуман до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.
Особенности и Преимущества:
- Моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска.
- Удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок.
- Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность.
- Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.