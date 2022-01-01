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Горелка FB 360 3m, сварочный ток 340А
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Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка FB 360 3m
    Арт. fubag_388
    Горелка FB 360 3m, сварочный ток 340А

      Горелка FB 360 3m

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_388

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Макс. диаметр, мм
      		1.2
      Длина, м
      		3
      Мин. диаметр, мм
      		0.8
      Тип разъема
      		евроразъем
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Сварочная горелка MIG/MAG FUBAG FB 360 соответствует евростандарту, имеет современную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Конструктив продуман до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.

        Особенности и Преимущества:

        • Моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска.
        • Удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок.
        • Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность.
        • Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.