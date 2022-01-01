Горелка FB 360 4m
Арт. fubag_389
Характеристики
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Производитель
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Макс. диаметр, мм
|1.2
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Длина, м
|4
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Мин. диаметр, мм
|0.8
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Тип разъема
|евроразъем
Сварочная горелка MIG/MAG FUBAG FB 360 соответствует евростандарту, имеет современную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Конструктив продуман до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.
Особенности:
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моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска;
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удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок;
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гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность;
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наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.
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