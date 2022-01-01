Горелка FB 360 5m

Подробное описание товара:

Сварочная горелка MIG/MAG FUBAG FB 360 соответствует евростандарту, имеет современную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Конструктив продуман до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.

Особенности и Преимущества: