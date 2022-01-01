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Горелка FB 400 5m
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка FB 400 5m
    Арт. fubag_393
    Горелка FB 400 5m
    Горелка FB 400 5m
    Горелка FB 400 5m
    Горелка FB 400 5m
    Горелка FB 400 5m
      Горелка FB 400 5m
      Горелка FB 400 5m
      Горелка FB 400 5m
      Горелка FB 400 5m
      Горелка FB 400 5m

      Горелка FB 400 5m

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_393

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Защитный газ
      		Ar
      Макс. диаметр, мм
      		1.6
      Длина, м
      		5
      Мин. диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Евроразъем данной горелки позволяет подключать ее к сварочным полуавтоматам большинства производителей.

        Особенности и Преимущества:

        • Моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска.
        • Удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок.
        • Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность.
        • Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.