Горелка FB 400 5m
Арт. fubag_393
Характеристики
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Производитель
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Защитный газ
|Ar
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Макс. диаметр, мм
|1.6
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Длина, м
|5
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Мин. диаметр, мм
|1
Подробное описание товара:Евроразъем данной горелки позволяет подключать ее к сварочным полуавтоматам большинства производителей.
Особенности и Преимущества:
- Моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска.
- Удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок.
- Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность.
- Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.