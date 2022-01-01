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Горелка FB TIG 17 5P 4m
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка FB TIG 17 5P 4m
    Арт. fubag_528
    Горелка FB TIG 17 5P 4m
    Горелка FB TIG 17 5P 4m
    Горелка FB TIG 17 5P 4m
    Горелка FB TIG 17 5P 4m
    Горелка FB TIG 17 5P 4m
    Горелка FB TIG 17 5P 4m
      Горелка FB TIG 17 5P 4m
      Горелка FB TIG 17 5P 4m
      Горелка FB TIG 17 5P 4m
      Горелка FB TIG 17 5P 4m
      Горелка FB TIG 17 5P 4m
      Горелка FB TIG 17 5P 4m

      Горелка FB TIG 17 5P 4m

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_528

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Диаметр сопла, мм
      		9.5
      Защитный газ
      		Ar
      Тип разъема
      		5pin
      Длина шлейфа, м
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Предназначенa для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора.

        Особенности и Преимущества:

        • Функции управления и регулировки тока на рукоятке.
        • Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с прорезиненными элементами гарантирует отличное сцепление с рукой при работе.
        • Наличие шарнира предотвращает излом на малом углу изгиба.