Горелка FB TIG 18 5P 4m

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Функция управления и регулировки тока на рукоятке.

Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с прорезиненными элементами гарантирует отличное сцепление с рукой при работе.

Наличие шарнира предотвращает излом на малом углу изгиба.

Мощная промышленная горелка с жидкостным охлаждением предназначенa для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора.