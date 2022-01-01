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Горелка FB TIG 18 8m
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка FB TIG 18 8m
    Арт. fubag_534
    Горелка FB TIG 18 8m
    Горелка FB TIG 18 8m
    Горелка FB TIG 18 8m
    Горелка FB TIG 18 8m
    Горелка FB TIG 18 8m
    Горелка FB TIG 18 8m
      Горелка FB TIG 18 8m
      Горелка FB TIG 18 8m
      Горелка FB TIG 18 8m
      Горелка FB TIG 18 8m
      Горелка FB TIG 18 8m
      Горелка FB TIG 18 8m

      Горелка FB TIG 18 8m

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_534

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Диаметр сопла, мм
      		9.5
      Защитный газ
      		Ar
      Тип разъема
      		без разъема
      Длина шлейфа, м
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Мощная промышленная горелка с жидкостным охлаждением предназначенa для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора.

        Особенности и Преимущества:

        • Функция управления и регулировки тока на рукоятке.
        • Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с прорезиненными элементами гарантирует отличное сцепление с рукой при работе.
        • Наличие шарнира предотвращает излом на малом углу изгиба.