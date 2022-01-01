Горелка FB TIG 18 8m

Подробное описание товара:

Мощная промышленная горелка с жидкостным охлаждением предназначенa для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора.

Особенности и Преимущества: