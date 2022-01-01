Горелка FB TIG 26 4m
Арт. fubag_535
Характеристики
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Производитель
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Диаметр сопла, мм
|9.5
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Тип разъема
|без разъема
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Длина шлейфа, м
|4
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Тип сварки/резки
|TIG
Подробное описание товара:
Горелка Fubag предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом.
Особенности и Преимущества:
- Функция управления и регулировки тока на рукоятке.
- Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с прорезиненными элементами гарантирует отличное сцепление с рукой при работе.
- Наличие шарнира предотвращает излом на малом углу изгиба.