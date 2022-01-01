Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Горелка FB TIG 26 4m
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка FB TIG 26 4m
    Арт. fubag_535
    Горелка FB TIG 26 4m
    Горелка FB TIG 26 4m
    Горелка FB TIG 26 4m
    Горелка FB TIG 26 4m
    Горелка FB TIG 26 4m
    Горелка FB TIG 26 4m
      Горелка FB TIG 26 4m
      Горелка FB TIG 26 4m
      Горелка FB TIG 26 4m
      Горелка FB TIG 26 4m
      Горелка FB TIG 26 4m
      Горелка FB TIG 26 4m

      Горелка FB TIG 26 4m

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_535

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Диаметр сопла, мм
      		9.5
      Тип разъема
      		без разъема
      Длина шлейфа, м
      		4
      Тип сварки/резки
      		TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Горелка Fubag предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом.

        Особенности и Преимущества:

        • Функция управления и регулировки тока на рукоятке.
        • Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с прорезиненными элементами гарантирует отличное сцепление с рукой при работе.
        • Наличие шарнира предотвращает излом на малом углу изгиба.