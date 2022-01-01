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Горелка FB TIG 26 5P 8m
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Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка FB TIG 26 5P 8m
    Арт. fubag_537
    Горелка FB TIG 26 5P 8m

      Горелка FB TIG 26 5P 8m

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_537

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Тип разъема
      		5pin
      Длина шлейфа, м
      		8
      Тип сварки/резки
      		TIG
      Макс. сварочный ток AC, А
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначенa для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора. Особенности:
        • Функции управления и регулировки тока на рукоятке;
        • Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с прорезиненными элементами гарантирует отличное сцепление с рукой при работе.
        • Наличие шарнира предотвращает излом на малом углу изгиба.