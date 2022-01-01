Горелка FB TIG 26 5P 8m
Арт. fubag_537
Характеристики
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Производитель
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Тип разъема
|5pin
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Длина шлейфа, м
|8
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Тип сварки/резки
|TIG
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Макс. сварочный ток AC, А
|150
- Предназначенa для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющих сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора. Особенности:
- Функции управления и регулировки тока на рукоятке;
- Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с прорезиненными элементами гарантирует отличное сцепление с рукой при работе.
- Наличие шарнира предотвращает излом на малом углу изгиба.