Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 (наконечники 1,2,3)

Преимущества

Стабильность горения пламени

Наличие инжектора

Высокий КПД

Экономичный расход горючего газа

Плавная регулировка расхода газа

Легкий вес

Материал корпуса – латунь

Удобство при работе в стеснённых пространствах за счет малых габаритов

Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 1077-79

Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 - применяется для газопламенной сварки, а также пайки и подогрева металла. Устройство относится к классу горелок малой мощности. Конструкция горелки оснащена инжектором. Широкий диапазон свариваемых диаметров обеспечивается съемными наконечниками. Лёгкий вес и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы. Конструкция инжектора обеспечивает стабильный процесс горения пламени при любом давлении горючего газа. Особенностью инжектора также является низкий расход горючего газа при высоком КПД.