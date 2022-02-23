Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 (наконечники 1,2,3)
Арт. 71219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Температура пламени, град
|3200
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Вес, кг
|1
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- Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 - применяется для газопламенной сварки, а также пайки и подогрева металла. Устройство относится к классу горелок малой мощности. Конструкция горелки оснащена инжектором. Широкий диапазон свариваемых диаметров обеспечивается съемными наконечниками. Лёгкий вес и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы. Конструкция инжектора обеспечивает стабильный процесс горения пламени при любом давлении горючего газа. Особенностью инжектора также является низкий расход горючего газа при высоком КПД.
Преимущества
- Стабильность горения пламени
- Наличие инжектора
- Высокий КПД
- Экономичный расход горючего газа
- Плавная регулировка расхода газа
- Легкий вес
- Материал корпуса – латунь
- Удобство при работе в стеснённых пространствах за счет малых габаритов
- Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 1077-79