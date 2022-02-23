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Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 (наконечники 1,2,3)
5.0
2
2 590 ₽
Горелки газовые
    Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 (наконечники 1,2,3)
    Арт. 71219
    5.0
    2
    Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 (наконечники 1,2,3)

      Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 (наконечники 1,2,3)

      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71219
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мидасот
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Температура пламени, град
      		3200
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка ацетиленовая Мидасот Г2-05 - применяется для газопламенной сварки, а также пайки и подогрева металла. Устройство относится к классу горелок малой мощности. Конструкция горелки оснащена инжектором. Широкий диапазон свариваемых диаметров обеспечивается съемными наконечниками. Лёгкий вес и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы. Конструкция инжектора обеспечивает стабильный процесс горения пламени при любом давлении горючего газа. Особенностью инжектора также является низкий расход горючего газа при высоком КПД.

        Преимущества

        • Стабильность горения пламени
        • Наличие инжектора
        • Высокий КПД
        • Экономичный расход горючего газа
        • Плавная регулировка расхода газа
        • Легкий вес
        • Материал корпуса – латунь
        • Удобство при работе в стеснённых пространствах за счет малых габаритов
        • Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 1077-79