Горелка газовоздушная GCE-KRASS ГВ-131-Р (2-х факел., L=1032мм, рычаж.)

Газовоздушная кровельная рычажная двухфакельная горелка имеет длину чуть больше метра, что позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Два стакана эффективно прогревают значительную площадь материала в короткий срок. Данная модель широко применяется в строительстве для оплавления битума, просушки кирпича и железобетона.