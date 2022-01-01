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Горелка газовоздушная GCE-KRASS ГВ-131-Р (2-х факел., L=1032мм, рычаж.)
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Кровельные горелки
    Горелка газовоздушная GCE-KRASS ГВ-131-Р (2-х факел., L=1032мм, рычаж.)
    Арт. X1303070369
    Горелка газовоздушная GCE-KRASS ГВ-131-Р (2-х факел., L=1032мм, рычаж.)

      Горелка газовоздушная GCE-KRASS ГВ-131-Р (2-х факел., L=1032мм, рычаж.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1303070369

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Применение
      		сушка, плавка
      Диаметр стакана, мм
      		50
      Длина, мм
      		1032
      Рабочий газ
      		пропан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Газовоздушная кровельная рычажная двухфакельная горелка имеет длину чуть больше метра, что позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Два стакана эффективно прогревают значительную площадь материала в короткий срок. Данная модель широко применяется в строительстве для оплавления битума, просушки кирпича и железобетона.