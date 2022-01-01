Горелка газовоздушная GCE-KRASS ГВ-131-Р (2-х факел., L=1032мм, рычаж.)
Арт. X1303070369
Характеристики
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Производитель
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Применение
|сушка, плавка
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Диаметр стакана, мм
|50
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Длина, мм
|1032
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Рабочий газ
|пропан
Газовоздушная кровельная рычажная двухфакельная горелка имеет длину чуть больше метра, что позволяет проводить работы в труднодоступных местах. Два стакана эффективно прогревают значительную площадь материала в короткий срок. Данная модель широко применяется в строительстве для оплавления битума, просушки кирпича и железобетона.