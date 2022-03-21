Преимущества

Стабильность горения пламени

Плавная регулировка расхода газа при помощи рычага

Легкий вес

Материал корпуса – латунь

Для работы необходим только один баллон с пропаном (баллон с кислородом не нужен)

Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р (рычажная) - применяется для оплавления рулонных наплавочных материалов, сушки литейных форм, нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов обжига и очистки металлических поверхностей от краски, окалины и ржавчины, нагрева битумных материалов при проведение гидроизоляционных работ и других целей