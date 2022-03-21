Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р, рычажная
Арт. 71269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Применение
|нагрев, сушка, плавка
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Расход газа, кг/ч
|1.2
- Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р (рычажная) - применяется для оплавления рулонных наплавочных материалов, сушки литейных форм, нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов обжига и очистки металлических поверхностей от краски, окалины и ржавчины, нагрева битумных материалов при проведение гидроизоляционных работ и других целей
Преимущества
- Стабильность горения пламени
- Плавная регулировка расхода газа при помощи рычага
- Легкий вес
- Материал корпуса – латунь
- Для работы необходим только один баллон с пропаном (баллон с кислородом не нужен)