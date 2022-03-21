Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р, рычажная
5.0
2
Найти аналог
Кровельные горелки
    Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р, рычажная
    Арт. 71269
    5.0
    2
    Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р, рычажная
    Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р, рычажная
      Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р, рычажная
      Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р, рычажная

      Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р, рычажная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 71269
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Применение
      		нагрев, сушка, плавка
      Расход газа, кг/ч
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка воздушно-пропановая Brima ГВМ-1Р (рычажная) - применяется для оплавления рулонных наплавочных материалов, сушки литейных форм, нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов обжига и очистки металлических поверхностей от краски, окалины и ржавчины, нагрева битумных материалов при проведение гидроизоляционных работ и других целей

        Преимущества

        • Стабильность горения пламени
        • Плавная регулировка расхода газа при помощи рычага
        • Легкий вес
        • Материал корпуса – латунь
        • Для работы необходим только один баллон с пропаном (баллон с кислородом не нужен)