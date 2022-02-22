Горелка ацетиленовая Мидасот Малютка (наконечники 0,1,2,3)

Преимущества

Стабильность горения пламени

Наличие инжектора

Высокий КПД

Экономичный расход горючего газа

Плавная регулировка расхода газа

Легкий вес

Материал корпуса – латунь

Удобство при работе в стеснённых пространствах за счет малых габаритов

Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 1077-79



Горелка ацетиленовая Мидасот Малютка - применяется для газопламенной сварки, а также пайки и подогрева металла. Устройство относится к классу горелок средней мощности. Конструкция горелки оснащена инжектором.