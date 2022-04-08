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Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000В 5905
5.0
2
1 090 ₽
Кровельные горелки
  • Персональная скидка
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000В 5905
Арт. X1303070365
5.0
2
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000В 5905

Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000В 5905

1 090 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-109 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1303070365
5.0
2

Характеристики

Производитель
FoxWeld
Диаметр ниппеля, мм
6
Габариты, мм
130х70х1010
Применение
нагрев, сушка
Угол изгиба горелки, град.
150
Все характеристики
  • Персональная скидка
1 090 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-109 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Кровельная газовоздушная горелка Foxweld будет отличным помощником при кровельных работах самого разного назначения: сушке форм, кирпичной кладке, нагреве панелей, уплотнении стыка материалов. Благодаря компактным размерам и универсальному разъему газовая горелка Foxweld может пригодиться также при проведении обслуживания дорожных покрытий, сжигании травы и неорганического мусора. Горелка ГВ-1000 имеет удобный вентиль, изменяющий степень подачи газа, и таким образом, контролирующий пламя, необходимое для выполнения той или иной задачи.

    Преимущества Foxweld ГВ-1000В:

    • Надежная;
    • Портативная;
    • Многофункциональная;
    • Регулируемая;
    • Прочная.

    Комплектация:

    • Газовая горелка;
    • Упаковка.