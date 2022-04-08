Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000В 5905

Кровельная газовоздушная горелка Foxweld будет отличным помощником при кровельных работах самого разного назначения: сушке форм, кирпичной кладке, нагреве панелей, уплотнении стыка материалов. Благодаря компактным размерам и универсальному разъему газовая горелка Foxweld может пригодиться также при проведении обслуживания дорожных покрытий, сжигании травы и неорганического мусора. Горелка ГВ-1000 имеет удобный вентиль, изменяющий степень подачи газа, и таким образом, контролирующий пламя, необходимое для выполнения той или иной задачи.

Преимущества Foxweld ГВ-1000В:

Надежная;

Портативная;

Многофункциональная;

Регулируемая;

Прочная.

Комплектация: