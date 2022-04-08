Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000В 5905
Арт. X1303070365
Характеристики
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Производитель
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Диаметр ниппеля, мм
|6
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Габариты, мм
|130х70х1010
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Применение
|нагрев, сушка
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Угол изгиба горелки, град.
|150
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Кровельная газовоздушная горелка Foxweld будет отличным помощником при кровельных работах самого разного назначения: сушке форм, кирпичной кладке, нагреве панелей, уплотнении стыка материалов. Благодаря компактным размерам и универсальному разъему газовая горелка Foxweld может пригодиться также при проведении обслуживания дорожных покрытий, сжигании травы и неорганического мусора. Горелка ГВ-1000 имеет удобный вентиль, изменяющий степень подачи газа, и таким образом, контролирующий пламя, необходимое для выполнения той или иной задачи.
Преимущества Foxweld ГВ-1000В:
- Надежная;
- Портативная;
- Многофункциональная;
- Регулируемая;
- Прочная.
Комплектация:
- Газовая горелка;
- Упаковка.