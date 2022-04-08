Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903

Горелка пропановая кровельная ГВ 500Р пригодится при выполнении работ с кровельным покрытием: сушке и нагреве панелей и форм, кирпичной кладке, стыковании черепицы или ондулина. Может быть применима также во время работ с дорожным полотном или при сжигании травы. Работает от газового баллона с пропаном, достигая максимальной температуры горения в почти две тысячи градусов по Цельсию. Весит менее полукилограмма, что дает ей мобильность и маневренность при эксплуатации. Купить ГВ 500Р по цене ниже рыночной можно в Интернет-магазине Бигам

Преимущества горелка ГВ 500Р

Легкая

Мобильная

Удобная

Надежная

Комплектация