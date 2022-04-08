Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903
Арт. X1303070364
Характеристики
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Производитель
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Диаметр ниппеля, мм
|6
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Габариты, мм
|120х70х550
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Применение
|нагрев, сушка, плавка
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Угол изгиба горелки, град.
|150
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- Горелка пропановая кровельная ГВ 500Р пригодится при выполнении работ с кровельным покрытием: сушке и нагреве панелей и форм, кирпичной кладке, стыковании черепицы или ондулина. Может быть применима также во время работ с дорожным полотном или при сжигании травы. Работает от газового баллона с пропаном, достигая максимальной температуры горения в почти две тысячи градусов по Цельсию. Весит менее полукилограмма, что дает ей мобильность и маневренность при эксплуатации. Купить ГВ 500Р по цене ниже рыночной можно в Интернет-магазине Бигам
Преимущества горелка ГВ 500Р
- Легкая
- Мобильная
- Удобная
- Надежная
Комплектация
- Рукоятка горелки
- Регулировочный вентиль
- Насадка
- Ниппель крепления рукава
- Инструкция по применению