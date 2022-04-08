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Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903
4.5
2
840 ₽
Кровельные горелки
    Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903
    Арт. X1303070364
    4.5
    2
    Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903
    Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903
    Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903
    Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903
    Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903
    Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903

    Горелка газовоздушная кровельная Foxweld ГВ-500Р 5903

    840 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. X1303070364
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		FoxWeld
    Диаметр ниппеля, мм
    		6
    Габариты, мм
    		120х70х550
    Применение
    		нагрев, сушка, плавка
    Угол изгиба горелки, град.
    		150
    Все характеристики
    840 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Горелка пропановая кровельная ГВ 500Р пригодится при выполнении работ с кровельным покрытием: сушке и нагреве панелей и форм, кирпичной кладке, стыковании черепицы или ондулина. Может быть применима также во время работ с дорожным полотном или при сжигании травы. Работает от газового баллона с пропаном, достигая максимальной температуры горения в почти две тысячи градусов по Цельсию. Весит менее полукилограмма, что дает ей мобильность и маневренность при эксплуатации. Купить ГВ 500Р по цене ниже рыночной можно в Интернет-магазине Бигам

      Преимущества горелка ГВ 500Р

      • Легкая
      • Мобильная
      • Удобная
      • Надежная

      Комплектация

      • Рукоятка горелки
      • Регулировочный вентиль
      • Насадка
      • Ниппель крепления рукава
      • Инструкция по применению