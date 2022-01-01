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Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002
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Горелки газовые
    Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002
    Арт. О00000026108
    Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002
    Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002
    Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002
      Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002
      Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002
      Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002

      Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026108

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.7
      Габариты, мм
      		550x100x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка кровельная КЕДР ГВ-500 1190002 предназначена для нагрева изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоляции

        Преимущества

        • Применяется для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке железобетонных панелей, литейных форм, кирпичной кладки и других работ
        • В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь