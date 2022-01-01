Горелка кровельная Кедр ГВ-500 1190002
Арт. О00000026108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.7
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Габариты, мм
|550x100x80
- Горелка кровельная КЕДР ГВ-500 1190002 предназначена для нагрева изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоляции
Преимущества
- Применяется для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке железобетонных панелей, литейных форм, кирпичной кладки и других работ
- В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь