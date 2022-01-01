Преимущества

Применяется для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке железобетонных панелей, литейных форм, кирпичной кладки и других работ

В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь

Горелка кровельная КЕДР ГВ-500 1190002 предназначена для нагрева изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоляции