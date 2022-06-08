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Круглая газовая пропановая горелка ГВ-1-03
5.0
2
Найти аналог
Горелки газовые
    Круглая газовая пропановая горелка ГВ-1-03
    Арт. 71209
    5.0
    2
    Круглая газовая пропановая горелка ГВ-1-03

      Круглая газовая пропановая горелка ГВ-1-03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1
      Длина, мм
      		850
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка «ГВ-1-03» применяется для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов обжига и очистки металлических поверхностей от краски, окалины и ржавчины, нагрева битумных материалов при проведение гидроизоляционных работ и других целей. Состав горелки:
        • ствол;
        • смесительная камера;
        • ниппель трубки для подачи пропана;
        • трубка;
        • сменный мундштук;
        Устройство оснащено вентилем подачи пропана. Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 1077-79. Ключевыми особенностями и преимуществами данной модели можно отнести:
        • Стабильность горения пламени;
        • Плавная регулировка расхода газа;
        • Легкий вес;
        • Материал корпуса – сталь;
        • Для работы необходим только один баллон с пропаном. Баллон с кислородом не нужен.
        Нагрев происходит при сгорании газовой смеси пропана и воздуха. Температура пламени составляет около 500С. Высокая температура сгорания газовой смеси позволяет быстро нагреть поверхность металла. Качество горючего газа должно быть не ниже 95.5% по ГОСТ 5191-79. Для работы горелки необходим только один баллон с пропаном. Забор воздуха производится из атмосферы. Лёгкий вес, алюминиевая рукоятка и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы. Соединение с газовым баллоном обязательно должно происходит через устройства защиты от обратного пламени и газовый редуктор.