Круглая газовая пропановая горелка ГВ-1-03

ствол;

смесительная камера;

ниппель трубки для подачи пропана;

трубка;

сменный мундштук;

Стабильность горения пламени;

Плавная регулировка расхода газа;

Легкий вес;

Материал корпуса – сталь;

Для работы необходим только один баллон с пропаном. Баллон с кислородом не нужен.

Горелка «ГВ-1-03» применяется для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов обжига и очистки металлических поверхностей от краски, окалины и ржавчины, нагрева битумных материалов при проведение гидроизоляционных работ и других целей. Состав горелки:Устройство оснащено вентилем подачи пропана. Все параметры резака соответствуют требованиям по ГОСТ 1077-79. Ключевыми особенностями и преимуществами данной модели можно отнести:Нагрев происходит при сгорании газовой смеси пропана и воздуха. Температура пламени составляет около 500С. Высокая температура сгорания газовой смеси позволяет быстро нагреть поверхность металла. Качество горючего газа должно быть не ниже 95.5% по ГОСТ 5191-79. Для работы горелки необходим только один баллон с пропаном. Забор воздуха производится из атмосферы. Лёгкий вес, алюминиевая рукоятка и простота конструкции устройства обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы. Соединение с газовым баллоном обязательно должно происходит через устройства защиты от обратного пламени и газовый редуктор.