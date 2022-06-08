Круглая газовая пропановая горелка ГВ-1-03
Арт. 71209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1
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Длина, мм
|850
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- Горелка «ГВ-1-03» применяется для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов обжига и очистки металлических поверхностей от краски, окалины и ржавчины, нагрева битумных материалов при проведение гидроизоляционных работ и других целей. Состав горелки:
- ствол;
- смесительная камера;
- ниппель трубки для подачи пропана;
- трубка;
- сменный мундштук;
- Стабильность горения пламени;
- Плавная регулировка расхода газа;
- Легкий вес;
- Материал корпуса – сталь;
- Для работы необходим только один баллон с пропаном. Баллон с кислородом не нужен.