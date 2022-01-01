Горелка MIG СВАРОГ MS26

Описание:

Горелка MS 26 Сварог ICT2898 предназначена для полуавтоматической сварки электродной проволокой в среде защитного газа. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости. Наличие пружины на основании горелки предотвращает перегиб и повреждение шлейфа в месте его соединения с горелкой. Диаметр проволоки: 0.8 мм; 0.9 мм; 1 мм; 1.2 мм.