Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
Арт. X131105302
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Серия
|450
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Номинальный ток MIX, А
|400
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Номинальный ток CO2, А
|500
- Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915 предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 500 А.
Преимущества
- Благодаря эргономичной форме, рукоятка идеально лежит в руке, а двусторонние силиконовые вставки исключают ее скольжение
- Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU
- На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир, который обеспечивает осевое вращение рукоятки во время работы и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
- Горелка оснащена евро-адаптером и с легкостью подключается практически к любому полуавтомату
- Расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с ее конструктивными аналогами