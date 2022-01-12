Преимущества

Благодаря эргономичной форме, рукоятка идеально лежит в руке, а двусторонние силиконовые вставки исключают ее скольжение

Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU

На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир, который обеспечивает осевое вращение рукоятки во время работы и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика

Горелка оснащена евро-адаптером и с легкостью подключается практически к любому полуавтомату

Расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с ее конструктивными аналогами

Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915 предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 500 А.