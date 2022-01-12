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Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
5.0
1
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
    Арт. X131105302
    5.0
    1
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
    Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915
      Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915

      Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131105302
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Серия
      		450
      Номинальный ток MIX, А
      		400
      Номинальный ток CO2, А
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочная горелка Сварог TECH MS 450, 3 М, ICT1915 предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 500 А.

        Преимущества

        • Благодаря эргономичной форме, рукоятка идеально лежит в руке, а двусторонние силиконовые вставки исключают ее скольжение
        • Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU
        • На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир, который обеспечивает осевое вращение рукоятки во время работы и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
        • Горелка оснащена евро-адаптером и с легкостью подключается практически к любому полуавтомату
        • Расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с ее конструктивными аналогами