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Горелка MIG СВАРОГ MS450
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Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка MIG СВАРОГ MS450
    Арт. X131105212
    Горелка MIG СВАРОГ MS450

      Горелка MIG СВАРОГ MS450

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131105212

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Номинальный ток MIX, А
      		400
      Номинальный ток CO2, А
      		500
      Защитный газ
      		CO2, MIX
      Макс. диаметр, мм
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Горелка MS 450 Сварог ICT1911 предназначена для полуавтоматической сварки электродной проволокой в среде защитного газа. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости. Наличие пружины на основании горелки предотвращает перегиб и повреждение шлейфа в месте его соединения с горелкой.