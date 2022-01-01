Горелка MIG СВАРОГ MS450
Арт. X131105212
Характеристики
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Производитель
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Номинальный ток MIX, А
|400
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Номинальный ток CO2, А
|500
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Защитный газ
|CO2, MIX
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Макс. диаметр, мм
|1.6
Описание:Горелка MS 450 Сварог ICT1911 предназначена для полуавтоматической сварки электродной проволокой в среде защитного газа. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости. Наличие пружины на основании горелки предотвращает перегиб и повреждение шлейфа в месте его соединения с горелкой.