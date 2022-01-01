Горелка MIG TBi 260, сварочный ток 270А

Описание

Горелки серии TBi Classic разрабатывались таким образом, чтобы запасные и расходные части были совместимы со стандартными запчастями. Горелки выделяются сверхгибкими и, при том же сечении меди, достаточно тонкими коаксиальными кабелями. Благодаря своей конструкции эти кабели отличается долгим сроком службы.

Преимущества горелок серии TBi Classic: