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Горелка MIG TBi 260, сварочный ток 270А
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Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка MIG TBi 260
    Арт. X4330109
    Горелка MIG TBi 260, сварочный ток 270А

      Горелка MIG TBi 260

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4330109

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Расход газа, л/мин
      		12
      Макс. диаметр, мм
      		1.2
      Длина, м
      		3
      Мин. диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Горелки серии TBi Classic разрабатывались таким образом, чтобы запасные и расходные части были совместимы со стандартными запчастями. Горелки выделяются сверхгибкими и, при том же сечении меди,  достаточно тонкими коаксиальными кабелями. Благодаря своей конструкции эти кабели отличается долгим сроком службы. 

        Преимущества горелок серии  TBi Classic:

        • удобство и эргономика
        • устойчивый к нагреву резиновый рифленый кабель
        • лучшее охлаждение благодаря высокой теплоотдаче цельнометаллического корпуса горелки