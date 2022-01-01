Горелка MIG TBi 260, сварочный ток 270А

Горелка MIG TBi 260
Арт. X4330109
Характеристики
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Производитель
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Расход газа, л/мин
|12
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Макс. диаметр, мм
|1.2
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Длина, м
|3
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Мин. диаметр, мм
|1
Описание
Горелки серии TBi Classic разрабатывались таким образом, чтобы запасные и расходные части были совместимы со стандартными запчастями. Горелки выделяются сверхгибкими и, при том же сечении меди, достаточно тонкими коаксиальными кабелями. Благодаря своей конструкции эти кабели отличается долгим сроком службы.
Преимущества горелок серии TBi Classic:
- удобство и эргономика
- устойчивый к нагреву резиновый рифленый кабель
- лучшее охлаждение благодаря высокой теплоотдаче цельнометаллического корпуса горелки