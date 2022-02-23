Горелка для полуавтоматической сварки MIG/MAG TBi 360 ESG 114P341330, с кабелем 3 м
Арт. X4330111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Номинальный ток MIX, А
|335
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Номинальный ток CO2, А
|350
- Горелка для полуавтоматической сварки MIG/MAG TBi 360 ESG 114P341330, с кабелем 3 м - используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока.
Преимущества
- Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение
- Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ