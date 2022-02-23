Преимущества

Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение

Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ

Горелка для полуавтоматической сварки MIG/MAG TBi 360 ESG 114P341330, с кабелем 3 м - используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока.