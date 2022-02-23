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Горелка для полуавтоматической сварки MIG/MAG TBi 360 ESG 114P341330, с кабелем 3 м
5.0
2
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка для полуавтоматической сварки MIG/MAG TBi 360 ESG 114P341330, с кабелем 3 м
    Арт. X4330111
    5.0
    2
    Горелка для полуавтоматической сварки MIG/MAG TBi 360 ESG 114P341330, с кабелем 3 м

      Горелка для полуавтоматической сварки MIG/MAG TBi 360 ESG 114P341330, с кабелем 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X4330111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Номинальный ток MIX, А
      		335
      Номинальный ток CO2, А
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Горелка для полуавтоматической сварки MIG/MAG TBi 360 ESG 114P341330, с кабелем 3 м - используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока.

        Преимущества

        • Конструкция горелки предусматривает воздушное охлаждение
        • Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ