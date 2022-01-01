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Горелка MIG TBi SB511
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Горелка MIG TBi SB511
Горелки для полуавтоматической сварки
Горелка MIG TBi SB511
Арт. X4330140
Горелка MIG TBi SB511
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Нет в наличии
Арт. X4330140
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Описание
Описание:
Горелка SB 511-3,00m ESW 134P882A30 предназначена для полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газов,
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы