Горелка пропановая ГВ-900 Р ф50
Арт. X1303070208
Характеристики
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Производитель
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Применение
|нагрев, сушка, плавка
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Мощность теплового потока, кВт
|70
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Диаметр ниппеля, мм
|9
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Длина, мм
|900
Горелка газовоздушная ГВ - 900 с клапаном и регулировочным вентилем инжекторного типа предназначена для нагрева изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоляции. Применяется для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке железобетонных панелей, литейных форм, кирпичной кладки и других работ.