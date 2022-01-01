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Горелка пропановая ГВ-900 Р ф50
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Кровельные горелки
    Горелка пропановая ГВ-900 Р ф50
    Арт. X1303070208
    Горелка пропановая ГВ-900 Р ф50

      Горелка пропановая ГВ-900 Р ф50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1303070208

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Применение
      		нагрев, сушка, плавка
      Мощность теплового потока, кВт
      		70
      Диаметр ниппеля, мм
      		9
      Длина, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Горелка газовоздушная ГВ - 900 с клапаном и регулировочным вентилем инжекторного типа предназначена для нагрева изделий из черных и цветных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала при производстве гидроизоляции. Применяется для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке железобетонных панелей, литейных форм, кирпичной кладки и других работ.