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Горелка ПТК Г2-4М
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Горелка ПТК Г2-4М
Арт. X113746
Горелка ПТК Г2-4М
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Арт. X113746
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Описание
Горелка ацетиленовая Г2-4М предназначена для осуществления сварки (ручной ацетилено-кислородной), нагрева, резки, пайки и прочих видов газоплазменной резки металла.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы