Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)

Конструктивная особенность коротких загнутых «носиков» в каждом наконечнике позволяет производить сварочные работы в очень стесненных условиях, производить угловые швы.

Материал наконечников - медная цельнотянутая трубка. Это обеспечивает большую продолжительность работы без перегрева за счёт улучшенного теплоотвода.

Горелка Г2А МИНИ

Медные цельнотянутые наконечники №0А (0,2—0,5 мм), №1А (0,5—1,0 мм), №2А (1,0—2,0 мм), №3А (2,0—4,0 мм)

Паспорт и руководство по эксплуатации

Горелка Г2А МИНИ инжекторного типа, предназначена для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. Толщина свариваемого металла до 4 мм. Диаметр присоединяемых рукавов 6 мм. В комплекте цельнотянутые медные наконечники. Особенности и преимущества:Комплектация: