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Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
5.0
2
2 603 ₽
3 180 ₽
Горелки газовые
    Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
    Арт. X1303070123
    5.0
    2
    Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
    Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
    Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
    Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
      Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
      Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
      Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)
      Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)

      Горелка с цельнотянутыми наконечниками ПТК Г2А-Мини (№0А/1А/2А/3А)

      • -577 ₽
      2 603 ₽
      3 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1303070123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.4
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -577 ₽
      2 603 ₽
      3 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка Г2А МИНИ инжекторного типа, предназначена для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. Толщина свариваемого металла до 4 мм. Диаметр присоединяемых рукавов 6 мм. В комплекте цельнотянутые медные наконечники. Особенности и преимущества:
        • Конструктивная особенность коротких загнутых «носиков» в каждом наконечнике позволяет производить сварочные работы в очень стесненных условиях, производить угловые швы.
        • Материал наконечников - медная цельнотянутая трубка. Это обеспечивает большую продолжительность работы без перегрева за счёт улучшенного теплоотвода.
        Комплектация:
        • Горелка Г2А МИНИ
        • Медные цельнотянутые наконечники №0А (0,2—0,5 мм), №1А (0,5—1,0 мм), №2А (1,0—2,0 мм), №3А (2,0—4,0 мм)
        • Паспорт и руководство по эксплуатации