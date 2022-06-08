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Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
5.0
2
6 570 ₽
Горелки газовые
    Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
    Арт. X131105420
    5.0
    2
    Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
    Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
    Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
      Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
      Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
      Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)

      Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)

      6 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131105420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Метод сварки
      		MIG, MAG
      Все характеристики
      6 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сварочная горелка 24KD используется совместно со сварочными полуавтоматами для MIG/MAG сварки электродами в защитной инертной среде. Оснащена удобным рычагом для управления пламенем, длинным шлангом для подведения газа. Горелка 24KD работает от электросети с силой тока 220 Ампер. Купить сварочную горелку DEKA 24KD можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества сварочной горелки DEKA 24KD:

        • Работает с полуавтоматами для MIG/MAG сварки;
        • Охлаждение газом;
        • Длина шланга 3 м;
        • Нагрузка: 220 А;
        • Надежность;
        • Прочность.

        Комплектация:

        • Горелка;
        • Упаковка.