Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)
Арт. X131105420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Метод сварки
|MIG, MAG
Сварочная горелка 24KD используется совместно со сварочными полуавтоматами для MIG/MAG сварки электродами в защитной инертной среде. Оснащена удобным рычагом для управления пламенем, длинным шлангом для подведения газа. Горелка 24KD работает от электросети с силой тока 220 Ампер. Купить сварочную горелку DEKA 24KD можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества сварочной горелки DEKA 24KD:
- Работает с полуавтоматами для MIG/MAG сварки;
- Охлаждение газом;
- Длина шланга 3 м;
- Нагрузка: 220 А;
- Надежность;
- Прочность.
Комплектация:
- Горелка;
- Упаковка.