Сварочная газовая горелка для полуавтоматов Deka 24KD (3 м)

Сварочная горелка 24KD используется совместно со сварочными полуавтоматами для MIG/MAG сварки электродами в защитной инертной среде. Оснащена удобным рычагом для управления пламенем, длинным шлангом для подведения газа. Горелка 24KD работает от электросети с силой тока 220 Ампер. Купить сварочную горелку DEKA 24KD можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества сварочной горелки DEKA 24KD:

Работает с полуавтоматами для MIG/MAG сварки;

Охлаждение газом;

Длина шланга 3 м;

Нагрузка: 220 А;

Надежность;

Прочность.

Комплектация: