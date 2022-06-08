Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)

Преимущества

Подключается к аппарату соответствующего типа сварки MIG

Охлаждение газом. Длина 3м

Нагрузка: 320 А. CO2 / 290 A Газовые смеси M 21 согласно DIN EN 439

Горелка сварочная MIG DEKA 36 КD предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов (MIG/MAG) во всех пространственных положениях сварки