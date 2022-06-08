Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)
Арт. X131105421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Серия
|36
- Горелка сварочная MIG DEKA 36 КD предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов (MIG/MAG) во всех пространственных положениях сварки
Преимущества
- Подключается к аппарату соответствующего типа сварки MIG
- Охлаждение газом. Длина 3м
- Нагрузка: 320 А. CO2 / 290 A Газовые смеси M 21 согласно DIN EN 439