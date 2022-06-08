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Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)
4.0
2
Найти аналог
Горелки газовые
    Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)
    Арт. X131105421
    4.0
    2
    Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)
    Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)
      Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)
      Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)

      Сварочная горелка Deka 36KD (3 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131105421
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Серия
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка сварочная MIG DEKA 36 КD предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов (MIG/MAG) во всех пространственных положениях сварки

        Преимущества

        • Подключается к аппарату соответствующего типа сварки MIG
        • Охлаждение газом. Длина 3м
        • Нагрузка: 320 А. CO2 / 290 A Газовые смеси M 21 согласно DIN EN 439