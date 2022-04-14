Горелка Сварог MIG MS 36 ICT2995 (340 A, 5 м)
Арт. X131105211
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Россия
|
Серия
|36
|
Номинальный ток MIX, А
|300
|
Номинальный ток CO2, А
|320
- Сварочная горелка Сварог TECH MS 36, 5 М, ICT2995 00000087294 - предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 320 А.
Преимущества
- Благодаря эргономичной форме, рукоятка идеально лежит в руке, а двусторонние силиконовые вставки исключают ее скольжение
- На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир для удобства осевого вращения рукоятки во время работы и более равномерного распределения нагрузки на кисть сварщика
- Горелка оснащена евро-адаптером, благодаря которому с легкостью подключается практически к любому полуавтомату
- Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с PRO MS 36 и ее аналогами
- Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU