Горелка СВАРОГ MIG MS 450 (500A) 5м ICT 1912, сварочная проволока 1,6мм

Описание:

Горелка MS 450 Сварог ICT1912 предназначена для полуавтоматической сварки электродной проволокой в среде защитного газа. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости. Наличие пружины на основании горелки предотвращает перегиб и повреждение шлейфа в месте его соединения с горелкой.