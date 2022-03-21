Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967

Преимущества

Комфорт в использовании горелки обеспечивают эргономичная форма ручки силиконовые вставки, исключающие ее скольжение

Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами

Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки — ОКС 35-50 (ISQ0030), газ, вход воды, выход воды — быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления — 2 пин разъем (IHQ0757)

Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU

Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 IOB6967 предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и водяное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.