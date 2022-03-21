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Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
5.0
2
7 933 ₽
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
    Арт. X131104151
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967

      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 (ОКС+Б/Р, 2 ПИН), 4 М, IOB6967

      7 933 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131104151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип горелки
      		18
      Управление горелкой
      		кнопочное
      Все характеристики
      7 933 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочная горелка Сварог TECH TS 18 IOB6967 предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и водяное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.

        Преимущества

        • Комфорт в использовании горелки обеспечивают эргономичная форма ручки силиконовые вставки, исключающие ее скольжение
        • Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами
        • Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки — ОКС 35-50 (ISQ0030), газ, вход воды, выход воды — быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления — 2 пин разъем (IHQ0757)
        • Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU 