Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367 - предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и жидкостное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.



Преимущества

Конструктивная особенность модели — в быстросъемной кнопке на рукоятке, которая с одной стороны расширяет диапазон применения горелки с кнопками дополнительного функционала, с другой, при необходимости, существенно увеличивает возможности ремонта

На стыке силового кабеля и рукоятки установлен шарнир, обеспечивающий осевое вращение ручки и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика

Повышенная эластичность и гибкость горелки в руке сварщика достигается за счет мягкой тканевой оплетки силового кабеля, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи

Силовой кабель горелки легко обвивается вокруг руки, основная нагрузка переходит с кисти на локтевой сустав сварщика, что повышает комфорт и удобство работы при выполнении наклонных, вертикальных и потолочных швов

Комфорт в использовании горелки обеспечивают эргономичная форма ручки силиконовые вставки, исключающие ее скольжение. Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами

Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки— ОКС 35-50 (ISQ0030), газ, вход воды, выход воды - быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления — 2 пин разъем (IHQ0757)

Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU



