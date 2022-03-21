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Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
5.0
2
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
    Арт. X131104178
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367

      Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131104178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		519х413х71
      Тип горелки
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Сварочная горелка Сварог TECH TS 18, 8 М, IOB6367 - предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и жидкостное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.

        Преимущества

        • Конструктивная особенность модели — в быстросъемной кнопке на рукоятке, которая с одной стороны расширяет диапазон применения горелки с кнопками дополнительного функционала, с другой, при необходимости, существенно увеличивает возможности ремонта
        • На стыке силового кабеля и рукоятки установлен шарнир, обеспечивающий осевое вращение ручки и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
        • Повышенная  эластичность и гибкость горелки в руке сварщика достигается за счет мягкой тканевой оплетки силового кабеля, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи
        • Силовой кабель горелки легко обвивается вокруг руки, основная нагрузка переходит с кисти на локтевой сустав сварщика, что повышает комфорт и удобство работы при выполнении наклонных, вертикальных и потолочных швов
        • Комфорт в использовании горелки обеспечивают эргономичная форма ручки силиконовые вставки, исключающие ее скольжение. Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами
        • Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки— ОКС 35-50 (ISQ0030), газ, вход воды, выход воды - быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления — 2 пин разъем (IHQ0757)
        • Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU