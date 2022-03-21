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Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
5.0
2
12 169 ₽
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
    Арт. X131104182
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
    Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960
      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960

      Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960

      12 169 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131104182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		385х368х75
      Тип горелки
      		26
      Все характеристики
      12 169 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочная горелка Сварог TS 26 (4 м) IOW6960 предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.

        Преимущества

        • Конструктивная особенность модели – в быстросъемной кнопке на рукоятке, которая с одной стороны расширяет диапазон применения горелки с кнопками дополнительного функционала, с другой, при необходимости, существенно увеличивает возможности ремонта
        • На стыке силового кабеля и рукоятки установлен шарнир, обеспечивающий осевое вращение ручки и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
        • Повышенная  эластичность и гибкость горелки в руке сварщика достигается за счет мягкой тканевой оплетки силового кабеля, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи
        • Силовой кабель горелки легко обвивается вокруг руки, основная нагрузка переходит с кисти на локтевой сустав сварщика, что повышает комфорт и удобство работы при выполнении наклонных, вертикальных и потолочных швов
        • Комфорт в использовании модели обеспечивают эргономичная форма ручки силиконовые вставки, исключающие ее скольжение
        • Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами
        • Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки – ОКС 35-50 (ISQ0030), газ – быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления –2 пин разъем (IHQ0757)