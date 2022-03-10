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Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
5.0
2
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
    Арт. X131104117
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
    Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
    Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
    Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
    Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
    Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
      Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
      Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
      Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
      Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
      Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
      Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)

      Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131104117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Мин. диаметр электрода, мм
      		1
      Тип горелки
      		26
      Управление горелкой
      		кнопочное
      Диаметр сопла, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочная горелка PRO TS 26 предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG/WIG) на токах до 180 А. 

        Преимущества

        • На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир, который обеспечивает осевое вращение рукоятки во время работы и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
        • Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17 , TS 18 ,TS 26 и их конструктивными аналогами
        • Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки - ОКС 35-50 (ISQ0030), газ - быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления - 2 пин разъем (IHQ0757)
        • Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU