Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)

Преимущества

На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир, который обеспечивает осевое вращение рукоятки во время работы и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика

Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17 , TS 18 ,TS 26 и их конструктивными аналогами

Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки - ОКС 35-50 (ISQ0030), газ - быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления - 2 пин разъем (IHQ0757)

Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU



Сварочная горелка PRO TS 26 предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG/WIG) на токах до 180 А.