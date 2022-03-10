Сварочная горелка Сварог PRO TS 26 (AC/DC, 8 м)
Арт. X131104117
Характеристики
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Производитель
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Мин. диаметр электрода, мм
|1
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Тип горелки
|26
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Управление горелкой
|кнопочное
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Диаметр сопла, мм
|8
- Сварочная горелка PRO TS 26 предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG/WIG) на токах до 180 А.
Преимущества
- На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир, который обеспечивает осевое вращение рукоятки во время работы и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
- Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17 , TS 18 ,TS 26 и их конструктивными аналогами
- Тип подключения к аппарату: силовой кабель горелки - ОКС 35-50 (ISQ0030), газ - быстросъемный соединитель (IZT8070), кнопка управления - 2 пин разъем (IHQ0757)
- Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU